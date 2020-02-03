В Пензенской области объявили месячник по борьбе с онкологией

В Пензенской области в феврале стартовал месячник (0+) по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Так, во всех муниципальных образованиях региона пройдут мероприятия по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований. Они затронут все возрастные группы. Специалисты будут беседовать с гражданами в школах, различных организациях, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

«Основная цель всех просветительских акций — «привить» людям навыки онконастороженности в части ранних симптомов опухолей и практику регулярного прохождения диспансеризации. Ведь именно диспансеризация включает в себя необходимые виды обследований, позволяющих своевременно выявить новообразования», — пояснили в пресс-службе мэрии.