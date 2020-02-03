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В Пензенской области объявили месячник по борьбе с онкологией

3 февраля в 17:57 90 просмотров

В Пензенской области в феврале стартовал месячник (0+) по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Так, во всех муниципальных образованиях региона пройдут мероприятия по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований. Они затронут все возрастные группы. Специалисты будут беседовать с гражданами в школах, различных организациях, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

«Основная цель всех просветительских акций — «привить» людям навыки онконастороженности в части ранних симптомов опухолей и практику регулярного прохождения диспансеризации. Ведь именно диспансеризация включает в себя необходимые виды обследований, позволяющих своевременно выявить новообразования», — пояснили в пресс-службе мэрии.


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