Олег Куроедов возглавил колледж транспортных технологий

Стало известно о новом месте работы Олега Куроедова, оставившего 31 января должность директора многофункционального молодежного центра. С 3 февраля он трудится в должности руководителя Пензенского колледжа транспортных технологий.

«Друзья, именно так выглядит эмблема колледжа транспортных технологий, директором которого я являюсь с сегодняшнего дня. Это огромная ответственность и вызов, принятые мною. Спасибо за доверие руководству региона, будем оправдывать.

Также развею конспирологию, никакой продажи Дома Молодежи не обсуждалось. Желаю удачи новому руководителю — Зиновьеву Сергею Викторовичу. Уверен, что под его руководством учреждение будет развиваться на благо молодежи Пензенской области», — написал он в «Фейсбуке».

Сергей Зиновьев ранее занимал должность руководителя центра реализации молодежных инициатив.