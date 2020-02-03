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Пензячки выступят на первенстве страны по эстетической гимнастике (видео)

3 февраля в 19:43 194 просмотра

В Пензе в третий раз прошел межрегиональный турнир по эстетической гимнастике «Триумф». За победу боролись около 1000 спортсменок из Московской, Волгоградской и Пензенской областей, а также из Астрахани.

«Самое главное в команде — синхронность исполнения и, конечно, передача музыки через движения, зритель должен видеть, что это мини-спектакль на ковре, который выражается в музыке, в элементах, поддержках и акробатике», — рассказала президент федерации эстетической гимнастики Пензенской области Евгения Бочкарева.

Самым юным грациям — четыре года, в старшей категории выступили спортсменки от 16 лет. Турнир стал подготовительным этапом к первенству России. Он пройдет 15 февраля в Смоленске (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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