В колледже искусств Пензы отметили 40-летие отделения народного пения (видео)

В пензенском колледже искусств с размахом отпраздновали 40-летие отделения сольного хорового народного пения. В числе приглашенных были преподаватели, студенты, ветераны педагогического труда, а также выпускники разных лет.

На стендах разместили фотографии из прошлого и настоящего отделения сольного хорового народного пения пензенского музыкального училища. Снимки с выступлений, репетиций, а также гастролей. На них есть и выпускница 1993 года Ольга Симакова. Теперь она — солистка фольклорного ансамбля «Славяне». С ученических лет запомнила, что особое внимание необходимо уделять не только вокальной подготовке, но и нарядам.

«У нас есть костюмы, которые мы собирали в Земетчинском районе, им более 100 лет. У Татьяны Стаильской тоже их очень много. На мне сейчас стилизованный наряд, потому что мы сейчас называемся ансамблем народной песни, можем все исполнять — не только фольклор», — рассказала она.

Концерт открыл народный хор. В его состав входят 25 человек — студенты начальных курсов. Ребята уже успели спеться. Однако в воздухе все-таки витала нервная атмосфера: для каждого из них это выступление было сродни экзамену, ведь в зале собрались все педагоги, родные и близкие солистов.

«Народная песня доступна практически всем, кто имеет слух. Причем, если брать перспективный возраст, ребят лет шести-семи, мы знаем, что в этот период можно музыкально развить любого человека. Народная культура как раз этому способствует», — отметил заведующий отделением сольного хорового народного пения пензенского колледжа искусств Игорь Кондраков.

Программа праздничного концерта оказалась насыщенной. Среди выступивших были Марта Серебрякова, ансамбли «Лель», Славяне" и «Миряне». Самые активные учащиеся и преподаватели отделения были отмечены благодарностями министерства культуры и туризма Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.