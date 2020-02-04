Пензячка пожаловалась губернатору на нерасчищенный от снега тротуар (видео)

Аномально теплая и бесснежная зима, но пензенские коммунальщики все равно не везде справляются. Центральными темами еженедельной планерки в правительстве региона стали жалобы на благоустройство, а также ремонт набережной, результаты работы с мамами и папами, которые должны знать о новых выплатах и статистика отравлений спиртосодержащей продукцией.

Больше 2000 звонков на «горячую линию» и более 5000 — в социальные управления. Чтобы о выплатах семьям с детьми знал каждый родитель области, продолжает работать специальный бесплатный телефон «горячей линии» 8−800−201−60−86, а в роддомах, перинатальных центрах и женских консультациях появились информационные буклеты. Процесс контролирует лично губернатор Иван Белозерцев.

Внимание к мамам с детьми и в другом плане: глава региона зачитал жалобу женщины из микрорайона Север, которая не может пробраться по тротуару с детской коляской, потому что снег не расчищают.

«Это даже не требование, а просьба, очень корректно изложенная, спасибо за это. Задача состоит в том, чтобы дороги и тротуары были чистые. Находите решение, думайте, как это сделать», — поручил Иван Белозерцев.

Еще одна сторона благоустройства — ремонт набережной. Мэр города Андрей Лузгин отчитался о подготовке там фонтанов на воде и понтонной сцены и рассказал, что в 2020 году ее не будут задействовать ни на 9 Мая, ни на День города. Эти детали будущей набережной только планируют закупить.

«С учетом реконструкции сквера Славы и Бакунинского моста не будем в 2020-м проводить публичных мероприятий на набережной», — сказал он.

Фонтаны на воде обойдутся в два миллиона рублей, в случае с понтонной сценой возможны варианты: если ее арендовать, то придется потратить из бюджета 1 миллион 800 тысяч только за две недели, и порядка четырех миллионов рублей — если ее покупать.

Проблема, которая касается всей области и не имеет однозначного решения, а остается на грани медицины и социальных обстоятельств, — отравление алкоголем. Глава региона привел неутешительную статистику.

«Выявлено 633 случая острых отравлений спиртосодержащей продукции, из них со смертельным исходом — 256. Средний показатель по области — 48. В Иссинском районе зафиксировано — 95, в Шемышейском — 63, в Малосердобинском — 60, в Колышлейском — 57, в Мокшанском — 55», — рассказал глава региона.

В течение десяти дней Иван Белозерцев поручил отработать каждый случай и собрать информацию по всем районам области. Что нужно изменить, чтобы таких отравлений стало меньше, обсудят на итоговом областном совещании, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.