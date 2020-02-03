Пензенские полицейские пресекли деятельность наркокурьеров из Москвы (видео)

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3 февраля в 21:28 122 просмотра

Пензенские оперативники задержали на федеральной трассе машину с наркокурьерами. Она оказалась нашпигована пакетами с белым порошком. Теперь любителям легкого, но незаконного заработка, грозит весьма серьезный тюремный срок.

Долгая слежка дала результат. Полицейские несколько километров преследовали нужную им машину. Как только она попала в пробку, оперативники молниеносно произвели операцию по задержанию.

Предварительный обыск показал, что задержанные — скорее, не потребители, а распространители наркотиков. В этом оперативники убедились, когда загнали автомобиль в гараж. После более детального обследования транспортного средства оказалось, что машина набита запрещенными веществами в пакетиках. Они были найдены и в одежде задержанных.

Злоумышленники не все успели расфасовать на разовые дозы. Среди найденного оказалось пять пакетов по 20 граммов и четыре по 50. Они тоже предназначались на продажу. Это подтвердила и хранящаяся в телефонах молодых людей информация.

«Они сделали оптовую закладку наркотического средства на территории Московской области. В последующем установлена квартира, которую они снимали. В ходе обыска изъяты весы, на которых они делали замеры», — рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Общая масса изъятого — чуть больше 500 граммов. Это приблизительно 50 тысяч разовых доз. За такие объемы задержанные рискуют надолго угодить за решетку — на срок до 20 лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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