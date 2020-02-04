Пензенской области исполняется 81 год (видео)

В 2020 году Пензенская область отпразднует 81 год с момента образования. Для большой и активно развивающейся территории это еще юношество, но историки утверждают, что наш регион по факту намного старше и мудрее.

В 1719-м на карте Российской Империи впервые появилась административно-территориальная единица с названием Пенза. Город был центром одной из провинций Казанской губернии. После регион то появлялся как самостоятельный субъект, то становилась частью Средневолжского, Куйбышевского краев и Тамбовской губернии. И только в 1939 году была утверждена карта Пензенской области как самостоятельного субъекта, составленная первым секретарем горкома ВКП (б), нашим земляком Александром Баталиным. Тогда в состав губернии вошли 38 районов.

«Он нарисовал карту. Взял часть от Саратовской области — Сердобск, Беково, Тамалу, то есть южные районы, и от Рязанской губернии и Тамбова северные — Спасск и Башмаково», — рассказал он.

Соответствующий указ верховный совет СССР подписал 4 февраля. Именно этот день считается датой образования Пензенской области и теперь празднуется каждый год. В юбилейный год свое радушие, богатство и национальный колорит регион продемонстрировал всей стране. В Совете Федерации в честь юбилея состоялись дни Пензенской области.

В юбилейный год регион стал еще лучше и перспективнее. Местные аграрии били собственные рекорды, выводя тем самым Пензенскую область на лидирующие позиции в сельском хозяйстве. Так, производство сельхоз продукции в регионе составило более 100 миллиардов рублей. Строители усердно ремонтировали и возводили жилые дома. Наконец, решение проблемы обманутых дольщиков вышло на финишную прямую. 500 из них в преддверии Нового года получили ключи от своих квартир. Благодаря совместной работе губернатора Пензенской области, регионального правительства и застройщиков три дома достроили в самые короткие сроки.

«На душе радостно, люди довольны, они улыбаются, у них прекрасное настроение. Оставшиеся дома введем в эксплуатацию в 2020 году», — сказал глава региона Иван Белозерцев.

Активно развивалась и социальная инфраструктура. Только в Пензе в 2019-м возвели школу в Арбекове, пристрои к детским садам, а также сдали в эксплуатацию сразу три детсада в Засечном. Два миллиарда рублей в 2019 году потратили на реконструкцию более 180 объектов дорожного хозяйства на территории Пензенской области. В регионе отремонтировали 144 километра автодорог и более 25 километров тротуарного покрытия. Уровень жизни в Пензенской области заметно вырос благодаря участию в 12 национальных проектах. Люди это видят и искренне верят, что у региона — большое и прекрасное будущее.

В 2020 году реализация национальных проектов продолжится. На это выделено 13 миллиардов рублей. Такой финансовой поддержки у Пензенской области не было никогда за всю ее историю, а значит, у региона есть все шансы поставить новые рекорды в различных отраслях экономики, даже в не юбилейный год, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.