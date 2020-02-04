В Пензе прошел митинг, посвященный 77-летию Сталинградской битвы (видео)

77 лет прошло, как завершилась Сталинградская битва, — одно из самых кровопролитных сражений, победа в котором переломила ход Второй мировой войны. Эту дату в Пензе отметили торжественным митингом у Монумента воинской и трудовой Славы.

Битва за Сталинград — это точка отсчета, с нее начался путь советских войск на Берлин, который в итоге закончился полным разгромом нацистской Германии. О тех великих и, безусловно, страшных днях вспоминают по всей стране. Более полугода непрерывных ожесточенных боев, около полумиллиона убитых советских солдат. Сталинградская битва остается одним из самых кровопролитных сражений в мировой истории. В ней погибли более 7000 пензенцев. И это только по официальным данным.

«Это подвиг советского солдата, который боролся за каждый дом, подвал, за каждую пядь нашей земли», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

История Сталинградской битвы писалась на глазах Владимира Керханаджева — непосредственного участника того сражения. Тогда ему было 18, и он был рядовым сапером.

«Желаю вам никогда в своей жизни не увидеть то, что увидел я в Сталинграде во время этой битвы», — сказал он.

В митинге, посвященном 77-й годовщине победы в Сталинградской битве, приняли участие десятки пензенцев. Инициатива проведения акции памяти принадлежит пензенскому региональному отделению партии «Единая Россия». Их поддержали представители молодежных и ветеранских организаций.

«Наша задача сегодня, поколения победителей, — хранить эту память и передавать истинную правду о Великой Победе нашим детям и внукам», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Память погибших почтили минутой молчания. В завершении митинга люди возложили цветы к Вечному огню, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.