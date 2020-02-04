Травматолог рассказал, как пензенцев губят «ватрушки»

В Пензе вновь обратили внимание на многолетнюю проблему, которая каждый сезон возникает на стадионе «Снежинка» в Арбекове. Там на трассе лыжников потеснили пензенцы на санках и тюбингах. При этом склоны не предназначены для таких катаний.

Несмотря на развешанные объявления о запрете, на санках, ледянках и так называемых резиновых таблетках катаются десятки людей.

«Место, где спускаются на «ватрушках», является подъемом для лыжников, из-за этого всегда приходится ездить в объезд», — рассказал житель Пензы Евгений Грязнов.

Одно из самых популярных средств для зимних забав — тюбинг, в России его привыкли называть «ватрушкой». Он мягкий, легкий и удобный. Сделанный из специальной ткани снаряд не просто скользит по снегу, а буквально летит, при этом абсолютно неуправляемо.

Кататься на тюбинге советуют только с пологих снежных склонов, ведь он разгоняется молниеносно и развивает скорость намного выше, чем санки или снегокат при аналогичных условиях. Причем соскочить с «ватрушки» на большой скорости практически невозможно.

Все же дети, возможно, сами того не зная, рискуют своими жизнями. На «Снежинке» не только крутые склоны, но и повсюду опасные препятствия — кусты, деревья, фонарные столбы, в которые очень легко врезаться на скорости.

Статистика по региону такова — зимой в областной детской больнице имени Филатова ежедневно регистрируются от двух до пяти случаев травматизма в результате катания на тюбингах и санках.

«Это раны головы, лица, конечностей, случаются переломы, особенно позвонков при компрессии», — рассказал врач травматолог-ортопед травмотологического пункта Пензенской областной детской больницы имени Филатова Александр Кузнецов.

Были в регионе и смертельные случаи. В декабре 2016 года в Пензе, врезавшись на тюбинге в дерево, разбилась девушка, а в 2019-м на «Снежинке» из-за «ватрушки» стал инвалидом лыжник.

«Парень сломал позвоночник. До сих пор не ходит, насколько знаю. Спортсмен, чтобы ребенка не сбить, пожертвовал собой. Понятное дело, что здесь удобно, люди привыкли, но давайте сделаем специальное место для таких катаний», — предложил лыжник-любитель Виталий Симонов.

Возможно, уже следующей зимой на стадионе «Снежинка» станет безопаснее. Проблему взял на контроль губернатор Иван Белозерцев. К нему в соцсети с жалобой на беспорядочное катание на тюбингах обратились жители Пензы.

«Надо выезжать на место и решать вопрос. Этим должны заниматься глава региона, заместитель главы администрации города и спорткомитет. Можно сделать отдельно зоны для спуска детей на «ватрушках» и для лыжников», — сказал губернатор.

А пока любителей развлечений, граничащих с опасным экстримом, просят быть осторожнее и думать как о своей безопасности, так и окружающих, сообщает телеканал «Экспресс».