В Пензенской области ОРВИ за неделю заболели 3367 человек (видео)

«Всего с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 229 случаев гриппа. Из них H1N1 — 92, А — 60, остальные — В. Среди заболевших — 71 ребенок», — прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
На прошлой неделе в 17 школах Пензы на карантин закрыли 36 классов, в районах региона — 29 классов в девяти образовательных учреждениях. Ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.