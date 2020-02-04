В Пензенской области ОРВИ за неделю заболели 3367 человек (видео)

Ниже эпидемиологического порога на 28,5%. Роспотребнадзор по Пензенской области озвучил данные по уровню заболеваемости в регионе ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано 3367 случаев. Самые высокие показатели — в Кузнецком и Лопатинском районах.

«Всего с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 229 случаев гриппа. Из них H1N1 — 92, А — 60, остальные — В. Среди заболевших — 71 ребенок», — прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

На прошлой неделе в 17 школах Пензы на карантин закрыли 36 классов, в районах региона — 29 классов в девяти образовательных учреждениях. Ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.