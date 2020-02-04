Губернатор заявил о необходимости новых проектов благоустройства Пензы

Глава администрации города Андрей Лузгин сообщил главе региона, что вопрос финансирования рассмотрят на ближайшей сессии Пензенской городской Думы.

«Нужно создавать в областном центре комфортную для жителей и гостей города среду. Требуются интересные проекты и качественное их воплощение, чтобы облик города менялся к лучшему, чтобы это было сразу заметно», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Запланировано благоустройство скверов в границах улиц Московской, Володарского, Пушкина, на пересечении улиц Пушкина и Плеханова, в границах улиц Урицкого, Кирова и Славы, а также сквера «Пионерский», сообщили в пресс-центре облправительства.

Губернатор подчеркнул, что внимания требует не только центр города, но и его густонаселенные микрорайоны.

«Нужно искать возможность создавать новые благоустроенные зеленые зоны, где можно будет гулять и молодежи, и родителям с детьми, и пожилым людям», — сказал он.