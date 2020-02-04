Совещание губернатора Ивана Белозерцева с главами министерств и ведомств
Мария Львова-Белова прошла в суперфинал конкурса «Лидеры России»
Городской транспорт. Фотозарисовка
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
Наши новости
Пензенец накопил 44 штрафа за нарушение правил дорожного движения
Иван Белозерцев поздравил пензенцев с днем образования области
В Пензенском регионе могут снять запрет на проведение митингов рядом с вокзалами
Белозерцеву и Лидину снова могут уменьшить зарплату на 10%
Пензячка пожаловалась на ужасное состояние тротуара в центре города
Пензячка пожаловалась губернатору на нерасчищенный от снега тротуар
В Пензенской области ОРВИ за неделю заболели 3367 человек
Травматолог рассказал, как пензенцев губят «ватрушки»
В Пензе прошел митинг, посвященный 77-летию Сталинградской битвы
Спасатели раздали пензенцам памятки с правилами пожарной безопасности

Губернатор заявил о необходимости новых проектов благоустройства Пензы

4 февраля в 09:10 154 просмотра

В правительстве Пензенской области прошло совещание по вопросам благоустройства скверов областного центра.

Глава администрации города Андрей Лузгин сообщил главе региона, что вопрос финансирования рассмотрят на ближайшей сессии Пензенской городской Думы.

«Нужно создавать в областном центре комфортную для жителей и гостей города среду. Требуются интересные проекты и качественное их воплощение, чтобы облик города менялся к лучшему, чтобы это было сразу заметно», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Запланировано благоустройство скверов в границах улиц Московской, Володарского, Пушкина, на пересечении улиц Пушкина и Плеханова, в границах улиц Урицкого, Кирова и Славы, а также сквера «Пионерский», сообщили в пресс-центре облправительства.

Губернатор подчеркнул, что внимания требует не только центр города, но и его густонаселенные микрорайоны.

«Нужно искать возможность создавать новые благоустроенные зеленые зоны, где можно будет гулять и молодежи, и родителям с детьми, и пожилым людям», — сказал он.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/213352/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...