Совещание губернатора Ивана Белозерцева с главами министерств и ведомств
Мария Львова-Белова прошла в суперфинал конкурса «Лидеры России»
Городской транспорт. Фотозарисовка
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
Наши новости
Пензенец накопил 44 штрафа за нарушение правил дорожного движения
Губернатор заявил о необходимости новых проектов благоустройства Пензы
В Пензенском регионе могут снять запрет на проведение митингов рядом с вокзалами
Белозерцеву и Лидину снова могут уменьшить зарплату на 10%
Пензячка пожаловалась на ужасное состояние тротуара в центре города
Пензячка пожаловалась губернатору на нерасчищенный от снега тротуар
В Пензенской области ОРВИ за неделю заболели 3367 человек
Травматолог рассказал, как пензенцев губят «ватрушки»
В Пензе прошел митинг, посвященный 77-летию Сталинградской битвы
Спасатели раздали пензенцам памятки с правилами пожарной безопасности

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с днем образования области

4 февраля в 09:15 164 просмотра

В регионе 4 февраля отмечают день образования Пензенской области. В 2020-м ей исполнился 81 год.

Губернатор Иван Белозерцев поздравил местных жителей с этим событием. Глава региона опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter.

«Поздравляю всех жителей с праздником! Всем здоровья и благополучия! А нашему Сурскому краю — процветания!» — написал Иван Белозерцев.

4 февраля 1939 Указом Президиума Верховного Совета СССР Тамбовская область была разделена и образована Пензенская область, существующая до настоящего времени.

В ее состав были включены: из Тамбовской области — город Пенза, Башмаковский, Беднодемьяновский, Бессоновский, Больше-Вьясский. Голицынский, Головинщинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Керенский, Кондольский, Лунинский, Мокшанский, Наровчатский, Нижне-Ломовский, Пачелмский, Поимский, Свищевский, Соседский, Телегинский, Терновский, Чембарский и Шемышейский районы; из Куйбышевской области — Барановский, Камешкирский, Кузнецкий, Литвиновский, Неверкинский, Николаевский, Николо-Пестровский районы; из Саратовской области — Бековский, Даниловский, Колышлейский, Лопатинский, Мало-Сердобинский, Сердобский, Тамалинский районы. 19 января 1943 года Барановский и Николаевский районы перечислены в состав вновь образуемой Ульяновской области.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...