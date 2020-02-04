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Система быстрых платежей поможет оплатить проезд в транспорте

4 февраля в 09:31 138 просмотров

В системе быстрых платежей (СБП) может появиться новая функция оплаты проезда в общественном транспорте по QR-коду. Об этом сообщают «Известия».

Помимо этого рассматривается возможность внедрения в СБП бесконтактной оплаты с помощью NFC-метки, когда клиенту достаточно просто приложить телефон к терминалу.

По мнению экспертов, дополнительная возможность оплаты проезда с помощью смартфона будет востребована, так как молодые россияне зачастую не носят с собой ни банковских, ни транспортных карт. Разработчики считают, что для оплаты проезда через СБП QR-код с реквизитами платежа будет выводиться на терминалах, которыми уже оборудован транспорт. Пассажиру нужно будет открыть камеру, отсканировать код и согласиться с оплатой в мобильном банке.

Для транспортных предприятий введение оплаты через СБП может означать снижение затрат за счет замены терминалов в транспорте на статические QR-коды, которые даже можно распечатать на бумаге, отметил эксперт.


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