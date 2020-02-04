Совещание губернатора Ивана Белозерцева с главами министерств и ведомств
Мария Львова-Белова прошла в суперфинал конкурса «Лидеры России»
Городской транспорт. Фотозарисовка
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
Наши новости
Иван Белозерцев поздравил пензенцев с днем образования области
Губернатор заявил о необходимости новых проектов благоустройства Пензы
В Пензенском регионе могут снять запрет на проведение митингов рядом с вокзалами
Белозерцеву и Лидину снова могут уменьшить зарплату на 10%
Пензячка пожаловалась на ужасное состояние тротуара в центре города
Пензячка пожаловалась губернатору на нерасчищенный от снега тротуар
В Пензенской области ОРВИ за неделю заболели 3367 человек
Травматолог рассказал, как пензенцев губят «ватрушки»
В Пензе прошел митинг, посвященный 77-летию Сталинградской битвы
Спасатели раздали пензенцам памятки с правилами пожарной безопасности

Пензенец накопил 44 штрафа за нарушение правил дорожного движения

4 февраля в 09:47 108 просмотров

Житель Пензы игнорировал штрафы от ГИБДД. За дело взялись судебные приставы.

Известно, что пензенец должен был 37 тысяч рублей за 44 штрафа. 32-летнему мужчине приходили в почтовый ящик повестки о явке к приставу. Но он давно уже не появлялся по месту регистрации.

«Пристав-исполнитель направил запрос в органы Госавтоинспекции, чтобы установить наличие зарегистрированных за должником транспортных средств. Оказалось, что он является собственником автомобиля «Лада», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В итоге было вынесено постановление о запрете любых регистрационных действий с машиной. А также — требование о представлении авто для ареста. Мужчина после этого пришел к приставу с деньгами, чтобы погасить долг.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...