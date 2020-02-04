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В центре Пензы иномарка застряла в яме

4 февраля в 09:56 116 просмотров

Пользователь опубликовал в пензенской группе соцсети «ВКонтакте» фотографии застрявшей машины.

Автор поста пояснил, что инцидент произошел на улице Дзержинского. Как видно по фото, автомобиль выезжал со стороны рынка, расположенного на территории бывшего депо.

Дорога в этом месте — вся в выбоинах. Некоторые ямы засыпали битым кирпичом, но и это не помогло — машины раскатали поверхность. Часть провалов «замаскированы» водой, поэтому водителям стоит быть предельно внимательными, проезжая данный участок.

Герой поста, похоже, не проявил бдительность. Его машина правым передним колесом угодила в глубокую ямку и застряла.

Официальной информации о произошедшем нет. Кто понесет ответственность за случившееся, неизвестно. Пользователи посоветовали водителю обратиться в ГИБДД.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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