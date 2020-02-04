В Кузнецке квартиру заволокло дымом

В городе Кузнецке Пензенской области произошел неприятный инцидент. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, 3 февраля в 16:22 в одной из квартир на улице Тухачевского готовили пищу. В этот момент там произошло задымление. В пресс-службе отметили, что огонь не вспыхнул.

На место выезжало 12 человек и три спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.

В МЧС просят жителей быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь.