Иван Белозерцев дал интервью телеканалу «Экспресс»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в интервью с журналистом телеканала «Экспресс» рассказал о том, зачем он ведет социальные сети, о своей семье, отдыхе, как меняют жизнь людей национальные проекты, о развитии региона, о результатах 2019-го и планах на текущий год.

Интервью построено в необычном формате: ведущая Елена Моисеева предложила посмотреть аккаунты губернатора в социальных сетях и на их основе построить разговор.

«Я-то думал, что о человеке нужно судить по его поступкам и делам. А оказывается, можно — и по социальным сетям. Наверное, отчасти с этим можно согласиться», — сказал Иван Белозерцев.

В Instagram у губернатора — более 20 тысяч подписчиков. 80% публикаций посвящены его непосредственной работе: приемы, встречи, деловые переговоры. Но есть и личный контент, который раскрывает главу региона как человека.

«Как и когда вы отдыхаете, хватает ли вам времени на общение с семьей и как при таком плотном рабочем графике вам удается поддерживать прекрасную физическую форму?» — поинтересовалась журналистка.

Иван Белозерцев ответил, что к режиму привык с самого детства.

«В селе мы очень рано вставали, помогали родителям по хозяйству, поздно ложились спать. Когда я стал военным, на службе были в 6 утра, возвращались в 10−11, а иногда в 12 часов ночи. Мне кажется, еще с детства такой принцип работы и режим выработан, и он мне помогает сегодня», — рассказал он.

По словам главы региона, на отдых у него — мало времени. Когда оно появляется, он старается заниматься спортом: играет в теннис, в хоккей.

«Физическая форма — это, наверное, природное. Никогда не курил, спиртным не увлекаюсь», — сказал губернатор.

Помимо личных вопросов, в интервью обсудили важные темы, касающиеся развития региона. Одна из них была посвящена реализации в Пензенской области инициатив президента Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному Собранию. Особое внимание глава государства уделил семье, образованию и здоровью нации.

«Президент в послании дал очень важное поручение по поддержке материнства и детства. Эти меры, я считаю, сыграют свою очень важную роль в улучшении демографической ситуации в Пензенской области, в Российской Федерации», — отметил Иван Белозерцев.

Полное интервью (16+) с губернатором Иваном Белозерцевым смотрите на телеканале «Экспресс» 4 февраля в 18:35, повтор — в 23:30.