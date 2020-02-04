Пензенцев приглашают вступить в Почетный караул

В Пензе с 25 февраля по 9 мая будет проходить акция «75 дней до Победы: Пост № 1» (0+).

Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пояснили в пресс-центре регионального правительства.

«Акция проводится в рамках регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей», который стартовал 1 сентября», — рассказал министр образования области Александр Воронков.

Отмечается, что в Почетный караул «Пост № 1» заступают кадеты и представители Юнармейского движения посменно в Дни воинской славы России. Время несения караула — с 10.00 до 14.00, продолжительность вахты — 20 минут, но в зависимости от погодных условий срок может сокращаться до 10 минут. С 25 февраля «Пост № 1» будет работать ежедневно.

«Губернатор Иван Белозерцев предложил проект по организации дежурства для всех жителей Пензенской области в Почетном карауле совместно с кадетами и юнармейцами у Монумента воинской и трудовой славы. С 5 по 8 мая к несению караула будут привлечены представители органов власти», — добавил Александр Воронков.

Если вы желаете вступить в Почетный караул, необходимо отправить заявку на электронную почту post1@mmcpenza.ru.

Ранее информагентство писало о воспоминаниях главного редактора телеканала «Экспресс» Алексея Седова, который в школьные годы несколько раз был участников Почетного караула. Он отметил, что для ребят это всегда считалось престижным и они стремились заступить на пост.