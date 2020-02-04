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Туристы будут перевозить деньги через границу стран ЕАЭС по новым правилам

4 февраля в 11:09 154 просмотра

В странах Евразийского экономического союза придется перевозить наличные по новым правилам, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости. Сумму больше 100 тысяч долларов нужно будет не только задекларировать, но и подтвердить ее происхождение.

Нововведение коснется физических лиц. С чеками, векселями и неименными ценными бумагами, которые можно обналичить, процедура будет аналогичной.

Теперь, чтобы подтвердить происхождение средств, их владельцу придется предоставить банковские документы об обмене или снятии денег со счета. Если человек получил кредит, наследовал сумму или получил ее в дар, это тоже нужно подтверждать документально.

Благодаря этим правилам планируют остановить поток наличных средств, которые могут пойти на финансирование терроризма или легализацию преступных доходов. Действует нововведение на территории пяти стран ЕАЭС — в России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии. К союзу может присоединиться Узбекистан, которому это выгодно по нескольким причинам.


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