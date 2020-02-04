Совещание губернатора Ивана Белозерцева с главами министерств и ведомств
Мария Львова-Белова прошла в суперфинал конкурса «Лидеры России»
Как в январе в магазинах Пензы изменились цены на продукты. Мониторинг
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
Наши новости
В Богословке прошли соревнования по ездовым видам спорта
Пензячки выступят на первенстве страны по эстетической гимнастике
Пензенцы недовольны благоустройством стадиона «Снежинка»
В Пензе 2 февраля состоятся лыжные гонки
В Пензе организаторы «Лыжни России» решили перенести место старта
Аблязин прокомментировал санкции WADA против российских спортсменов
Медики рассказали, опасен ли приезд китайских хоккеистов
В Пензе дворовые команды сразятся в хоккей
Кабельский: Каждый должен сам решить, идти на игру «Дизеля» с китайцами или нет
Пензенский «Дизель» сыграет с клубом из Китая на домашней площадке

Пензенцев приглашают на зимнюю сдачу ГТО

4 февраля в 11:43 122 просмотра

В Пензе с 20 февраля начнется сдача норм ГТО в рамках зимнего фестиваля (0+).

Программа фестиваля включает в себя плавание, бег на лыжах, бег на 30 м, на 2000 и 3000 м, наклон вперед, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на полу, стрельба из электронного оружия, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Участником мероприятия может стать любой желающий от 30 лет, человек должен быть зарегистрирован в АИС ГТО.

Предварительные заявки на участие в фестивале необходимо направлять на email: sportbeg@rambler.ru с указанием Ф. И.О, id-номер, ступени.

Расписание приема нормативов и всю дополнительную информацию можно получить в Комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы по телефону: 34−34−98 и в Муниципальном центре тестирования ГТО: 49−08−80.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...