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В Пензенской области решат проблему обманутых дольщиков в 2020 году

4 февраля в 12:10 82 просмотра

В Пензе более 1000 обманутых дольщиков до конца года должны получить свои квартиры. Таким образом, проблема будет полностью закрыта.

Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

По ее словам, вторые очереди «Райков» и «Лукоморья», а также дом на улице Рахманинова — объекты «Пензастроя» — планируется завершить с участием средств Фонда защиты прав дольщиков.

Кроме того, в рамках масштабных инвестпроектов путем предоставления участков планируется завершить строительство еще двух проблемных объектов: дома в районе улицы Ново-Казанской и первой очереди «Лукоморья».

Помимо этого, с 16 декабря 2019 года банк «Дом.РФ» принимает заявления на выплату компенсаций от обманутых дольщиков трех очередей дома ООО «Солнечный город».

А в отношении ООО «Север-Траст» арбитражный суд после иска мэрии ввел процедуру конкурсного производства, в рамках которого конкурсный управляющий в настоящее время формирует реестр требований кредиторов.

Дина Черемушкина напомнила, что в 2019-м в Пензе решен жилищный вопрос 667 обманутых дольщиков двух объектов «Пензастроя» — дома на улице 8 Марта и первой очереди «Райков», а также объекта АО «Декор-Трейд» в микрорайоне «Среда».

Напомним, ранее сообщалось о том, что губернатор Иван Белозерцев контролирует строительство проблемных домов в онлайн-режиме.


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