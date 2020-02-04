Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном

4 февраля в Пензенском районном суде состоялось слушание по резонансному гражданскому делу: жительница областного центра Галина Лобанова направила иск с требованием взыскать с медсанчасти № 59 в Заречном компенсацию за причинение вреда жизни и здоровью ее дочери Кати. Пензячка впала в кому после кесарева сечения из-за большой кровопотери, которая, по версии следствия, была диагностирована несвоевременно.

Напомним, уголовное дело по данному факту возбудили в 2017 году. Следствием было установлено, что 31-летняя женщина поступила в медучреждение в плановом порядке. Ей провели кесарево сечение, после чего перевели в послеродовое отделение. У нее началось сильное кровотечение, однако помощь ей была оказана несроевременно. В результате девушка впала в кому, она находилась на лечении в одном из медучреждений Москвы, а в 2018-м было объявлено о сборе средств на ее реабилитацию в Германии. Однако за несколько лет Катя в себя так и не пришла.

В рамках расследования было проведено несколько медицинских экспертиз, однако процесс сбора доказательств затянулся, и 30 января 2020 года уголовное дело закрыли в связи с истечением срока давности, «по нереабилитирующим обстоятельствам». У матери женщины, которая сегодня ухаживает за дочерью, так и не пришедшей в себя, и воспитывает 2,5-летнюю внучку, остался лишь один шанс добиться справедливости: подать иск в рамках Гражданского кодекса.

Также Галина Лобанова обратилась к пензенским журналистам с просьбой предать ситуацию максимальной огласке. Перед началом слушания женщина пообщалась с прессой. Она рассказала о том, что в медсанчасти ей предложили 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Это просто смешно. Такие деньги предлагают за испорченный телевизор, я не знаю… Но не за испорченную судьбу. Поэтому я обратилась к вам. […] Дочка моя очень ждала ребенка, всегда разговаривала с ним, когда была беременная. Купила коляску, записала на телефон колыбельные… Когда я включила ее телефон и увидела это, мне было очень тяжело. Сейчас она просто кричит — и днем, и ночью. Это просто невыносимо. Она в тяжелейшем состоянии, не берутся лечить — просто отказывают нам и все. Говорят, что не могут помочь ничем. Мы обращались во многие российские больницы — московские, екатеринбургские, казанские. Дочь сейчас не в коме, но и не в сознании: я не знаю, понимает она меня или нет, просто кричит от боли. Руки все согнутые, спастика сильнейшая. Обезболивающие даем — ничего не помогает. Местные врачи приходят, проверяют, нет ли застоя в легких», — сообщила мама роженицы.

По словам Галины Лобановой, дочь Катя долго выбирала, где лучше родить ребенка, сильно переживала. В Пензе перинатальный центр еще не был сдан, поэтому решила поехать в зареченский.

«Съездила туда, посмотрела, с врачами поговорила, там все понравилось. Беременность протекала нормально. Она была цветущая, молодая, здоровая. Все было замечательно. Но у нее было поперечное предлежание плода, поэтому кесарево лечение сделали. Она очень хотела родить сама, но по медицинским показаниям это было запрещено», — пояснила женщина.

Галина Лобанова призналась, что на свете ее сейчас держит только внучка, с которой, слава Богу, все хорошо.

«Только ребенок и радует сейчас меня. Если бы ее не было, не знаю, что было бы со мной… Отец ребенка тоже помогает, поддерживает, молодец», — рассказала она.

Отец ребенка Владимир также приехал на заседание. Он рассказал о том, что обращался к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой оказать помощь в содействии проведению реабилитационных мероприятий для Кати.

«Было дано поручение минздраву от имени губернатора, мы — в ожидании ответа. Лично я с мамой Кати вижусь практически каждый день, всю посильную помощь оказываю. Минздрав Пензенской области отправляет запросы в специализированные медучреждения, в частные клиники, чтобы оказали содействие в реабилитации. Но о положительном решении минздрав нам пока не сообщил», — отметил мужчина.

А вот представители ответчика — медсанчасти — на заседание не явились, о причинах своего отсутствия суд не известили.

В ходе слушания сторона истца выступила сразу с несколькими ходатайствами. В частности, попросили приобщить к гражданскому делу все материалы, которые были собраны региональным СУ СКР в ходе расследования уголовного. Также было озвучено ходатайство об увеличении исковых требований по взысканию морального вреда — общая сумма составила 55 млн (из них 5 — к медсанчасти и 50 млн — к Федеральному медико-биологическому агентству).

Ходатайство о приобщении материалов областного следкома к гражданскому делу было удовлетворено судьей Татьяной Пименовой. В связи с этим заседание было решено перенести на 25 февраля.