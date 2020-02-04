Стали известны претенденты на участие в «Евровидении» от России

Обнародован список артистов, которых рассматривают для отправки на конкурс «Евровидение». В этом году отбор претендентов и трансляцию конкурса будет проводить «Первый канал», сообщает Super.ru.

Так, портал отмечает, что в шорт-лист претендентов одной из первых попала 29-летняя певица Zivert. Отмечается, что именно она ввела новую музыкальную моду на ретро и, заняв первые строчки хит-парадов и став одной из самых стильных певиц поп-сцены, расположила к себе главного специалиста по «Евровидению» в нашей стране — Филиппа Киркорова. Артист уже записал с ней дуэт, а сама Юлия в одном из интервью призналась, что ей есть чем удивить Евровидение.

Вторыми в списке оказалась нашумевшая на всю страну группа Little Big. В Super.ru отметили, что коллектив знают в Европе, и это является их главным козырем. Эксперты считают, что такая известность может дать шанс ребятам получить дополнительные очки и голоса от зарубежной аудитории.

Следующим претендентом является Димаш. На портале пояснили, что парень из Казахстана обладает голосом в шесть октав. Его диапазон пленил композитора Игоря Крутого.

В очередной раз в шорт-лист вошла певица Полина Гагарина. Она уже выступала на «Евровидении» в 2015 году и едва не победила. Эксперты считают, что ее возвращение может стать повторением пути Димы Билана, который победил на конкурсе со второй попытки.

Еще один претендент — 35-летний вокалист и звезда «Голоса» (16+) Александр Панайотов.

Однако, как отметили в Super.ru, организаторы, возможно, учтут и мнение слушателей, которые выдвинут свои кандидатуры. Музыкальные эксперты уверены, что если «Первый канал» запустит национальный отбор, то в шорт-лист попадут совершенно другие кандидатуры, например, Ольга Бузова, которая является любимицей пользователей Instagram и имеет огромное количество подписчиков. Также огромные шансы, считают специалисты, — у Димы Билана. По информации Super, есть среди потенциальных «посланцев» на конкурс и нестандартные варианты — артисты, которые не обладают широкой популярностью.

Кто же все-таки поедет представлять нашу страну на «Евровидении», мы узнаем в феврале. Именно тогда «Первый канал» объявит имя артиста, который примет участие в конкурсе.