Жители Колышлейского и Мокшанского районов побывали на заводе «Дамате»

Группа компаний «Дамате» проводит экскурсии на новый птицеперерабатывающий завод в Нижнеломовском районе Пензенской области. На это раз его посетили 19 жителей Колышлейского и Мокшанского районов.

Экскурсанты узнали о современных технологиях переработки мяса индейки, которые применяют на новом заводе. Специалисты подробно рассказали им, как происходит разделка и упаковка продукции, о том, каких результатов удалось добиться компании в 2019-м, и о планах на этот год. Также гости пообщались с руководителем предприятия, задали ему вопросы.

Экскурсия завершилась дегустацией продукции под маркой «Индилайт». Собравшиеся отметили ее вкусовые качества, большой ассортимент и яркий дизайн упаковки.

«Безусловно, это продукт самого высокого качества. Сам завод поражает чистотой, автоматизацией, оборудованием и масштабом», — поделился впечатлениями от экскурсии член правления местной общественной организации «Колышлейское землячество» Владимир Хованцев.

Среди гостей завода были студенты Мокшанского агротехнологического колледжа, они выразили большой интерес к экскурсии.

«После завершения учебы я мечтаю начать свою карьеру на современном заводе федерального уровня, таком как «Дамате». Здесь большой дружный коллектив, самые передовые технологии, хорошие возможности для профессионального роста», — сказала студентка четвертого курса Ольга Борискина.

Девушка также отметила, что много слышала о «Дамате», потому что в ее районе находятся птичники и поля компании.

Напомним, что «Дамате» проводит политику информационной открытости, встречи населения с руководством происходят регулярно. Побывать на экскурсиях могут жители пяти районов присутствия компании: Вадинского, Спасского, Мокшанского, Колышлейского, Нижнеломовского. Делегации из первых двух осмотрели производство в конце декабря 2019 года.

Комплекс по производству мяса индейки «Дамате» представляет собой вертикально-интегрированную структуру с полным производственным циклом. Завод в Нижнеломовском районе построили в рамках проекта по расширению производственных мощностей птицеперерабатывающего комплекса до 155 тысяч тонн в убойном весе в год. В настоящее время он находится в финальной стадии — запущена большая часть объектов. По уровню технической оснащенности и числу инновационных решений завод является уникальным в стране.