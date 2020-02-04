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Егор Крид накормил нуждающихся в Дубае

4 февраля в 13:02 246 просмотров

Уроженец Пензы, рэпер Егор Крид отправился в Дубай и показал в своем Instagram-аккаунте обратную сторону этого богатого города.

Артист опубликовал на своей странице видеозапись, где он вместе с помощниками раздает еду и воду бедным.

«Несколько недель назад мы привезли много еды и воды нуждающимся. Я реально был удивлен огромным очередям, тем более в Объединенных Арабских Эмиратах. Друзья, делайте больше добрых дел, помогайте, дарите любовь, делитесь! Это же так кайфово — делать кого-то чуточку счастливее. Знаю, порой это непросто, но ваш шаг навстречу может изменить чью-то жизнь в лучшую сторону, а иногда даже спасти! Берегите себя», — написал Егор Крид под роликом.

Пользователи в комментариях отметили, что рэпер совершил достойный поступок. «В который раз удостоверилась в том, что Егор — человек с большой душой», «Поступок настоящего мужчины», «Пример для нас», «Гордость берет за таких артистов, молодец!» — писали подписчики.

Напомним, Егор Крид ранее навещал ребят из пензенского отделения «Российского детского фонда». Он вручил ребятам подарки и пообщался с каждым желающим. Также рэпер подарил пензенской школе искусств синтезатор.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/egorkreed/

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