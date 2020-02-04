В России из-за коронавируса перенесут сочинский форум

В «Интерфакс» пояснили, что об этом Михаила Мишустина попросила вице-премьер Татьяна Голикова, которая руководит штабом по профилактике распространения коронавируса.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что «более чем из 4000 уже зарегистрированных участников форума почти 500 — иностранцы, половина которых — представители стран, в которых официально зарегистрировано заражение коронавирусом».

Михаил Мишустин решил не отменять форум, а перенести его на другие даты, когда заболеваемость пойдет на спад. Он отметил, что организаторы понесли значительные расходы, и попросил Дмитрия Чернышенко совместно с главой Минфина Антоном Силуановым оценить затраты и компенсировать их.

Напомним, рост заболеваемости пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV начался в конце декабря в китайском городе Ухань. В России пока подтверждены два случая заражения. В Китае было зафиксировано 17 238 случаев, еще 148 — в других странах, 362 заболевших умерли, больше 480 — выздоровели.