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В России из-за коронавируса перенесут сочинский форум

4 февраля в 13:30 164 просмотра

Премьер-министр страны Михаил Мишустин предложил перенести сочинский инвестиционный форум, который должен был стартовать 12 февраля.

В «Интерфакс» пояснили, что об этом Михаила Мишустина попросила вице-премьер Татьяна Голикова, которая руководит штабом по профилактике распространения коронавируса.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что «более чем из 4000 уже зарегистрированных участников форума почти 500 — иностранцы, половина которых — представители стран, в которых официально зарегистрировано заражение коронавирусом».

Михаил Мишустин решил не отменять форум, а перенести его на другие даты, когда заболеваемость пойдет на спад. Он отметил, что организаторы понесли значительные расходы, и попросил Дмитрия Чернышенко совместно с главой Минфина Антоном Силуановым оценить затраты и компенсировать их.

Напомним, рост заболеваемости пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV начался в конце декабря в китайском городе Ухань. В России пока подтверждены два случая заражения. В Китае было зафиксировано 17 238 случаев, еще 148 — в других странах, 362 заболевших умерли, больше 480 — выздоровели.


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