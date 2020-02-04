В Пензе аренда комнаты не «съедает» весь МРОТ

Специалисты посчитали, сколько останется денег от МРОТ (минимального размера оплаты труда) после съема комнаты в разных регионах страны. Пензенская область оказалась на верхней строчке рейтинга.

С 1 января 2020 года в Пензенском региона размер МРОТ составляет 12 130 рублей. По подсчетам экспертов компании «Домофонд», средняя цена за комнату в области — 4000 рублей, таким образом, остается 8130 рублей. Это самая большая сумма остатка из всех оцениваемых регионов.

На втором месте — Республика Мордовия, где после оплаты аренды комнаты от размера МРОТ останется 7630 руб., на третьем — Тульская область (7600 руб.).

В двух регионах величины МРОТ и вовсе не хватит на оплату комнаты. В Ямало-Ненецом автономном округе — 2870 рублей, в Камчатском крае — 870 рублей.

Также названа средняя цена в России за жилое помещение — 8000 рублей, пишет «Вестник СЗФО».