Известные пензенцы присоединились к поздравлениям в адрес председателя Госдумы

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 4 февраля празднует день рождения. В его адрес в этот день звучат поздравления от коллег , известных людей, близких.

К поздравлениям в адрес спикера Государственной Думы присоединились и пензенцы.

«Тонко чувствующий прекрасное, Вячеслав Викторович — сам очень яркий человек, личность. Здоровья ему, успехов на выбранном пути на благо России», — сказала директор федерального государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова.

«Искренне поздравляю Вячеслава Викторовича Володина с днем рождения. Этот человек Пензенской области очень близок, он внес свой вклад в ее развитие, продолжает это делать и сейчас. На мой взгляд, то, что он никогда не забывает регионы, находясь на высоком государственном посту, очень значимо», — отметил директор пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

«Вячеслав Викторович — человек, который по-настоящему ценит творческий подход в решении любых задач. Мне приятно, что именно такие люди с широкими взглядами и твердым характером занимаются развитием России. Желаю долгих лет плодотворной жизни на благо государства и всех его жителей», — сказал генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Вячеславу Володину исполнилось 56 лет. Был избран в Государственную Думу в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого «Единой Россией», от группы регионов: Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской областей. До этого работал первым заместителем руководителя администрации президента РФ.