Пензенцам рассказали о переходе на электронные трудовые книжки

С начала 2020 года в стране ввели электронные трудовые книжки. В отделении Пенсионного фонда России по Пензенской области разъяснили, в чем их особенности.

Переход на новый формат трудовых книжек происходит добровольно. Те, кто захочет сделать их электронными, в течение года может в свободной форме написать заявление работодателю.

«В этом случае работодатель выдает бумажную трудовую книжку на руки сотруднику, и сведения о его деятельности далее будут формироваться только в цифровом формате», — пояснили в пенсионном фонде.

Если человек решит завести электронную трудовую книгу, то обратно перейти к бумажной версии уже будет нельзя.

Для тех, кто впервые устроится на работу с 1 января 2021 года, будут вестись исключительно электронные трудовые.

Электронные трудовые книжки ввели в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Более подробную информацию о переходе на них можно узнать на сайте ПФР.