Советы от врача по здоровому питанию

Здоровый образ жизни сегодня — это не дань моде, а естественный результат развития нашего общества.

Здоровый образ жизни и правильное питание — это одно целое. Состояние нашего здоровья непосредственно зависит от питания.

Биологически организм человека устроен так, что он не в состоянии принимать такое обилие пищи, какое мы имеем сейчас. Для обеспечения своего нормального функционирования наш организм должен находиться в постоянном движении. На сегодня мы должны ежедневно делать не менее 10000 шагов. В реальности сейчас все люди мало двигаются и много едят. В итоге появляются болезни. И одной из основных причин недомогания является неправильное питание. В большинстве случаев мы добровольно «наедаем» болезни.

Здоровое питание — это не наказание, это — не диета. К здоровому питанию нужно подойти осознанно. В организме человека нет ни одного органа и системы, нормальная жизнедеятельность которых не зависела бы от питания.

Очень важно научиться правильно составлять свой рацион, насыщая его полезными компонентами: углеводами, белками, жирами, витаминами, микроэлементами и водой. В этом поможет соблюдение определенных правил здорового питания. Очень важно выдерживать процентное соотношение белков, жиров и углеводов (соответственно 15% -30%-55%).

Большую часть из суточного количества углеводов стоит принимать в первой половине дня. Предпочтение надо отдавать медленным углеводам (например, кашам на завтрак, овощным салатам и гарнирам во время обеда, а также цельнозерновому хлебу и макаронам), они медленно перевариваются и надолго обеспечивают организм энергией. Белки животного происхождения усваиваются быстрее растительных, поэтому их можно включать в меню во время любого приема пищи. К ним относятся мясо птицы и рыба, особенно ее океанские сорта, содержащийся в них жир, понижает уровень «вредного» холестерина, очищает сосуды от бляшек, снижая риск инфаркта и инсульта. Незаменимым продуктом являются бобовые (фасоль, чечевица), которые содержат белки и незаменимые для пищеварения пищевые волокна.

Не надо забывать про молочные продукты (молоко, кефир, йогурты, творог), которые содержат много белка и кальция. Предпочтение отдавать молочным продуктам с невысоким процентом жирности (2,5- 1,5%), но исключать обезжиренные, которые теряют свои полезные свойства. И, конечно же, в нашем рационе должны присутствовать овощи и фрукты, являющиеся источником витаминов, минералов и клетчатки. Продукты растительного происхождения (овощи, фрукты, зелень, ягоды) должны быть натурального происхождения, выращенные на открытом воздухе, без химической обработки и в зоне нашего проживания. Любые ягоды содержат много необходимых нам антиоксидантов, играющих важную роль в профилактике онкологических заболеваний.

Стоит запомнить список продуктов, которые рекомендуется исключить из своего рациона: это консервы, содержащие много соли, сахара и консервантов. Вредны для здоровья полуфабрикаты, фастфуды, так как они содержат большое количество насыщенных жиров, соли. Опасны для здоровья копчености и жареные продукты.

Не забывайте о чистой воде, ее надо употреблять в объеме не менее 1,5 литров в день. Очень полезны свежие соки, чай, приготовленный на травах. А сладкие газированные напитки ничего, кроме вреда здоровью, не приносят. Они содержат очень большое количество простых углеводов, которые быстро перевариваются, но не успевают быстро усвоиться организмом, поэтому откладываются в жировые депо.

Однако сложно бывает отказаться от сладостей, полностью исключать их из своего рациона не надо, можно заменить десерты с содержанием сахара на фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, которые содержат более полезный природный сахар.

Еда должна быть разнообразной и вкусной, а основные компоненты ее — сочетаемыми. Принимать пищу надо небольшими порциями в спокойной обстановке, без суеты, хорошо ее пережевывая, в 4−5 приемов, соблюдая режим питания. Это будет соответствовать ритму работы нашей пищеварительной системы. Не рекомендуется во время еды смотреть телевизор, читать газету. Очень горячая или очень холодная пища вредна для пищеварения.

Садитесь за стол для приема пищи тогда, когда появляется чувство голода, когда в ней есть потребность. Особенно вредно и даже небезопасно переедать. Отказывайтесь от приема продуктов, которые не нравятся на внешний вид, вкус и свежесть.

Последний прием пищи осуществляйте не позднее, чем за три часа до сна, потому что пищеварительная система тоже отдыхает, а принятая перед сном пища будет застаиваться в желудке, что непременно приведет к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Очень важно знать суточную норму потребляемых калорий. Она будет зависеть от пола, возраста, профессии, образа жизни, состояния здоровья, уровня физических нагрузок. Средние показатели суточного потребления калорий 2200 — 2400 ккал.



Отрегулировать индивидуальный рацион каждый сможет, ведя дневник самоконтроля здорового питания, в который ежедневно надо заносить все продукты, которые вы употребляете на протяжении всего дня, указывая также их вес, объем. В конце дня вы переводите съеденные продукты в калории и анализируете, что конкретно вы съели. Желательно подсчитать и вашу физическую нагрузку с помощью шагомера, а также количество выпитой воды. И тогда вы точно будете знать свой энергетический баланс и сможете его контролировать.

И помните, что правильное питание — это залог здоровья, молодости и долголетия.