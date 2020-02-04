Пензенская область по итогам января остается регионом «с высокой устойчивостью»

Пензенская область в январском рейтинге, подготовленном фондом « Петербургская политика », сохранила позиции в числе субъектов с высокой социально-политической устойчивостью. Ее индекс по сравнению с декабрем не изменился и остался равен 7,3.

Среди позитивных событий отмечены: подписание губернатором Иваном Белозерцевым соглашения о сотрудничестве с банком «Уралсиб», презентация инвестиционного потенциала региона в посольстве ФРГ в Москве, старт программы «Земский учитель». Также в этот список включены обсуждение главой субъекта с представителями немецкой компании zWe Projekt GmbH и ООО «Новая Энергия Плюс» возможности развития альтернативной энергетики в Пензенской области, второе место по регби в Рейтинге командных игровых видов спорта, подготовленном фондом совместно с газетой «Спорт-экспресс».

Нейтральным названо «завершение расследования уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Владимира Стрючкова, обвиняемого в изнасиловании».

В целом, по повестке жизни регионов фонд отмечает, что «серьезное оживление внутриполитической жизни, связанное с конституционной реформой и сменой правительства, в январе было в большей степени федеральным событием». Пока оно существенно не повлияло на ситуацию в регионах. Другое дело — ситуация с коронавирусом в Китае. Она к концу месяца в субъектах вышла на первый план.