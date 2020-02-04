Пензенским родителям предлагают сдать ЕГЭ

Пензенская область 19 февраля в четвертый раз принимает участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (0+).

В этот раз акция посвящена Году памяти и славы. Точное время проведения сообщат участникам не позднее 17 февраля, пояснили в пресс-центре облправительства.

Стоит отметить, что Рособрнадзор задумал и реализовал акцию, чтобы родители смогли все попробовать на себе, понять, что в ЕГЭ нет ничего страшного и непосильного. В этот день пензенцы смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов.

Также ЕГЭ будут писать зампред правительства Олег Ягов и министр образования региона Александр Воронков. Возможность сдать экзамен в этот день получат и представителям СМИ.

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 17 февраля подать заявку на адрес электронной почты: o.bogdanova@edu-penza.ru или по телефону 56−27−09, а также в пункт проведения ЕГЭ — школу № 66. При себе участникам необходимо иметь паспорт и ручку с черными чернилами.