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В Пензенской области с ряда домов могут снять обязательство оплаты капремонта

5 февраля в 07:17 198 просмотров

На сайте правительства Пензенской области опубликован проект постановления о порядке исключении домов, в которых имеется менее пяти квартир, из региональной программы капитального ремонта. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Планируется, что исключение многоквартирного дома, в котором — меньше пяти квартир, из региональной программы капитального ремонта будет проводиться на основании решения общего собрания собственников помещений.

Контроль за исполнением постановления возложат на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства, Дмитрия Семенова.

Напомним, обязанность вносить плату на капремонт у собственников появилась с 1 ноября 2014 года. В 2020-м минимальный размер взноса остался на уровне прошлого года — 7,5 рублей за квадратный метр.

По вопросам начисления и оплаты можно звонить в региональный фонд капремонта по телефонам: 210−220 и 210−223.


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