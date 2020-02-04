В России активно работают по предупреждению распространения коронавируса

«Мы буквально на днях подписали Национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Кроме того, теперь она добавлена в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что сейчас все органы федеральной и региональной исполнительной власти координируют свои действия по борьбе с этой инфекцией. Уже ограничено передвижение граждан из Китая через границу, сообщает пресс-служба правительства страны. Больные, у которых выявлен опасный вирус, изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Другие меры безопасности — это приостановка движения на российско-монгольской границе и временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР.