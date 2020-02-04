Ушел из жизни пензенский ученый Павел Зайдфудим

Об этом сообщил председатель пензенского реготделения «Русское географическое общество» Игорь Пантюшов в группе соцсети Facebook.

«Коллеги! С прискорбием сообщаем, что сегодня ушел от нас навсегда известный ученый, Почетный полярник, руководитель Пензенского районного отделения РГО Павел Хаскельевич Зайдфудим. Светлая память», — написал он.

За плечами Павла Хаскельевича — самая разнообразная деятельность: он работал замминистра РФ по делам национальности и региональной политики, полярником, научным сотрудником РАН, вице-губернатором Пензенской области. Об одном из своих знаменитых инновационных проектов, связанных с Пензенской областью, — «Ноополис Луговой», и о текущих проектах, он рассказывал журналистам информагентства в интервью.

«Пенза-Пресс» выражает соболезнования близким и родным Павла Зайдфудима в связи с невосполнимой утратой. Всем, кто лично знал Павла Хаскельевича, он навсегда запомнится своим неравнодушием ко всему, чем живет Пензенская область, яркими и смелыми идеями, искренней любовью к родной земле.

Павел Хаскельевич Зайдфудим родился в Пензе в 1948 году, в 1967 г. начал трудовую деятельность слесарем-электромонтажником в Пензенском приборостроительном техникуме. Принимал активное участие в организации и деятельности молодежно-студенческого клуба «Данко», получившего общесоюзную известность.

В 1974 году окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института, в 1979 г. — аспирантуру при Ленинградском государственном университете, в 1974—1988 годах преподавал и занимался научной деятельностью в Пензенском инженерно-строительном институте.

В 1988—1989 годах работал замначальника Штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, в 1990-м стал председателем правления и гендиректором Регионального центра освоения и развития Дальнего Востока и зоны БАМа.

С июля 1992 года — зампредседателя Госкомитета РФ по вопросам развития Севера, с 1994-го занял должность замминистра РФ по делам национальностей и региональной политики. В 1996—1998 годах работал первым зампредом восстановленного Госкомитета РФ по вопросам развития Севера.

В 1996—1998 годах учился в Дипломатической академии МИД России. В 1998—2002 был президентом и председателем правления Международного общественного фонда содействия экономическому и социальному развитию коренных народов Севера.

В 2002 году Павел Хаскельевич возглавил представительство Пензенской области при правительстве РФ, затем до 2003 года работал в должностизаместителя губернатора Пензенской области.

С 2003 по 2006 годы работал гендиректором «Экоцентра» — центра экологической информации, исследований, образования и воспитания «Ноополиса Луговой». В 2006—2007 годах работал в Институте проблем управления РАН ведущим научным сотрудником.

С 2007 года — директор Центра региональных проектов и программ ОАО «Институт микроэкономики», с 2009-го — проректор по научной и информационной деятельности Московского государственного университета культуры и искусств.

