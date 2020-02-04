Маленькому пензенцу требуются средства на реабилитацию

«Занятия Елисею необходимы как воздух, потому что без них состояние сына может ухудшиться. Но их стоимость непосильно велика. За три года мы подобрали то, что действительно подходит Лисенку и приносит результат.

У Елисея на полгода запланировано занятий на сумму более 460 тысяч рублей! Курс БДА (90), коррекция кетодиеты (105), фельденкрайз (80) и занятия в «Олинеке» в Варшаве (200). Сами мы не справимся с такой непосильной цифрой, поэтому очень просим вашей помощи! Да, это огромная сумма. Но на эту сумму Лисенок сможет заниматься целых шесть месяцев», — написали родители мальчика в группе «ВКонтакте».

В соцсети пензенцы регулярно рассказывают о состоянии их сына, его достижениях и успехах в борьбе с недугами. Там же можно ознакомиться с непростой историей мальчика и узнать, как ему помочь — «Митрофанов Елисей — жизнь маленького лисенка».