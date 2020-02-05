Пензастат рассказал, сколько получают пензенцы

Пензастат обнародовал данные о заработной плате в области за ноябрь 2019 года.

В организациях средняя зарплата за ноябрь была равна 32 265,1 руб., по сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 0,8%, а с той же датой прошлого года — на 7,1%.

При этом средняя зарплата учителей в ноябре составила 28 825,6 руб., врачей — 57 021,4 руб.

По данным за 11 месяцев 2019-го больше всего получали сотрудники организаций, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, — 40 741 руб. Меньше всех зарплата была у работников, чья деятельность связана с операциями по недвижимому имуществу — 21 230 руб.

«Самый высокий темп роста заработной платы наблюдался в сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг — 125%", — отметили специалисты.