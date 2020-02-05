Пензенец возмущен состоянием тротуара на ул. Дзержинского

«Ходить невозможно!» С этих слов начал свое обращение в «Жалобную книгу» информагентства пензенец. Мужчина рассказал об ужасном состоянии тротуара на улице Дзержинского.

«Тротуар на ул. Дзержинского от ж/д перехода к бывшему троллейбусному депо № 1 залит водой со снегом. Хоть зимой, хоть летом никто не убирает и не чистит. Хотелось бы знать, кому он принадлежит, кто должен его поддерживать в нормальном состоянии? Кто отвечает за это безобразие?» — возмутился местный житель.

Как оказалось, на улице Дзержинского не то что человеку пройти, машине проехать трудно. Ранее мы писали, что там застряла иномарка. Авто угодило колесом в глубокую яму на тротуаре, когда выезжало с территории рынка на проезжую часть.

Информагентство «Пенза-Пресс» направит по обращению читателя официальный запрос, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, жители Пензенской области могут оставлять свои просьбы и обращения в нашем специальном разделе «Жалобная книга». Мы направляем их в определенные ведомства, официальные ответы должны приходить в течение семи дней.