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У российских учителей появятся льготы

4 февраля в 17:38 134 просмотра

В России могут ввести льготы для педагогов. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Отмечается, что они войдут в законопроект, который законодательно закрепит высокий статус преподавателя. Цель — подчеркнуть в документе социальную значимость педагогического труда и сделать учителей более защищенными, пояснили в «Российской газете».

«Есть предложение закрепить льготы по аналогии с тем, как для сотрудников некоторых транспортных предприятий действуют льготы на проезд», — пояснила Любовь Духанина.

Среди возможных льгот она назвала прием малыша в детский сад вне очереди и возможность гарантированной записи ребенка в ту же школу, где работают родители.


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