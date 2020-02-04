У российских учителей появятся льготы

В России могут ввести льготы для педагогов. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Отмечается, что они войдут в законопроект, который законодательно закрепит высокий статус преподавателя. Цель — подчеркнуть в документе социальную значимость педагогического труда и сделать учителей более защищенными, пояснили в «Российской газете».

«Есть предложение закрепить льготы по аналогии с тем, как для сотрудников некоторых транспортных предприятий действуют льготы на проезд», — пояснила Любовь Духанина.

Среди возможных льгот она назвала прием малыша в детский сад вне очереди и возможность гарантированной записи ребенка в ту же школу, где работают родители.