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Ароматы помогают в обучении — ученые

5 февраля в 04:13 132 просмотра

Немецкие дети стали участниками исследования с воздействием аромата на успеваемость в школе.

Ученые из университета Фрайбурга разделили ребят на две группы, в первой дети обучались английскому языку как обычно, во второй их просили ставить на ночь, а также днем во время учебы ароматические палочки с запахом розы.

«Присутствие одного и того же специфического запаха может улучшить усвоение нового материала примерно на 30%", — пишет «Российская газета».

При этом отмечено, что влияние ароматов на способность запоминать новую информацию ученые доказали еще 13 лет назад. Однако новое исследование ценно тем, что было проведено в бытовых условиях, а не в лаборатории.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в журнале Scientific Reports.


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