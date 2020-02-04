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Критика губернатора заставила Андрея Лузгина обратиться к дорожникам

4 февраля в 17:58 162 просмотра

В Пензе на совещании в мэрии обсудили состояние проезжих частей и пешеходных зон.

Глава администрации города Андрей Лузгин отметил, что состояние некоторых участков дорог нельзя признать удовлетворительным. Он поручил МУП «Пензадормост» расчистить тротуары по всей ширине, особенно там, где ходят люди. Также пешеходные зоны нужно тщательнее убирать от наледи.

«Понимаю, есть технология и регламентированные сроки уборки, но недопустимо, что после снегопада снег с дорог и пешеходных зон не убирается еще долгое время», — сказал он.

Также мэр обратил внимание на состояние ряда улиц, особенно в частном секторе, внутриквартальных дорог и подходов к социально значимых объектам, например, школам и детским садам.

В пресс-службе мэрии сообщили, что на наиболее разрушенных участках дорог рабочие залатают ямы. Так, специалисты 4 февраля уже выполнили работы на проспекте Строителей, улицах Карпинского, Космодемьянской, Мира и дороге от улицы Карпинского до улицы Кольцова.

Напомним, о плохо расчищенных тротуарах от снега и наледи губернатор Иван Белозерцев сообщил на планерке в правительстве. С такими жалобами к нему обращались местные жители. Глава региона поручил решить эту проблему.


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