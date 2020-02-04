На турнир по карате в Пензу съехались более 200 спортсменов

На татами выступили самые юные спортсмены. Для многих из них это были первые серьезные соревнования. Это своего рода итоговая демонстрация умений, которыми успели овладеть каратисты в возрасте до 11 лет включительно. Для ребят постарше параллельно проходил чемпионат области. Это отборочный турнир. По его итогам будет сформирована сборная региона для участия в первенстве Приволжского федерального округа.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. Состязания прошли по олимпийской системе с утешением, то есть в каждой весовой категории после одного боя отсекалась половина участников.
«Если соревнуются 16 человек, то всего будет четыре боя, если 32, то пять. Попасть в утешение — это значит проиграть тому, кто вышел в финал и сражаться за третье место», — объяснил главный судья чемпионата Олег Бузин.
Победители и призеры турнира в марте отправятся на первенство округа (0+). Соревнования пройдут в Перми, а перед этим в Пензе с 29 февраля по 2 марта состоится всероссийский турнир по карате «Кубок памяти» (0+). В нем примут участие спортсмены от десяти лет, сообщает телеканал «Экспресс».