В Пензе стартовал фестиваль «Открытый мир библиотек» (видео)

В Пензе состоялось открытие 15-го книжного фестиваля «Открытый мир библиотек» (0+). По традиции он стартует в день рождения области. В 2020 году мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы и Году памяти и славы.

В историческом здании областной библиотеки на улице Белинского состоялась презентация обновленной экспозиции музея книги военных лет «Солдатский привал» (0+). Гостям рассказали об истории 354-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Кузнецком и Сосновоборском районах. На выставке представлены архивные фотографии, книги, журналы, а также военные артефакты, найденные пензенскими поисковиками.

«Нашими экспозициями мы даем ответ молодому поколению жителей нашей области на вопрос, как и за что воевали наши предки. Потому что если взрослым это не надо объяснять, то, к сожалению, молодежь сегодня находится совершенно в других системах координат и иногда неверно представляет то время», — рассказал ученый секретарь Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова Дмитрий Мурашев.

Кроме того, на открытии фестиваля все муниципальные библиотеки региона представили стендовые презентации своих просветительских программ. Лучшие предстоит выбрать экспертам. Итоги конкурса подведут 27 мая во всероссийский день библиотек (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.