В Пензенской области начали внедрять электронные трудовые книжки

Пензенцы могут оформить трудовую книжку в новом формате. Цифровые документы в нашем регионе внедряют с начала 2020 года.

2020-й станет переходным. До 31 декабря жители области могут выбрать, в какой форме будет записываться информация об их трудовой деятельности. При переходе на цифровой формат в новый документ перенесут только последнюю запись из старого документа. Остальные сведения будут храниться на лицевом счете в Пенсионном фонде.

«В случае введения электронной трудовой книжки есть возможность дистанционного трудоустройства и оформления пенсии по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения», — рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

У тех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, выбора уже не будет. Сведения об их трудовой деятельности будут храниться только в электронном виде, сообщает телеканал «Экспресс».