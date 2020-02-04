Уровень заболеваемости в пензенских школах не превышает 11% (видео)

Пик заболеваемости еще не преодолен. В пензенских школах растет количество классов, закрытых на карантин. Респираторно-вирусная инфекция заставила распустить по домам учащихся 65 классов.

В городской школе-интернате № 1 уроки не проходят с прошлой недели. Учебное заведение полностью закрыто на карантин, но педагогам и учащимся все равно есть чем заняться — современные технологии позволяют вести учебные занятия дистанционно. Учитель английского Виктория Одинцова создала специальную беседу в соцсети и общается с учениками в режиме онлайн.

«Там весь класс — 17−18 человек, они общаются между собой. Кто в стационаре лежит, также может посмотреть задания», — рассказала она.

Технический персонал тоже при деле — нужно периодически обрабатывать помещения дезинфицирующими средствами. Влажную борьбу с микробами будут вести вплоть до 10 февраля — это дата окончания срока действия карантина.

«Будет ли он продлен, узнаем 7 февраля. Все воспитатели на связи с родителями и учащимися, в пятницу будут сданы сведения», — сказала директор школы-интерната № 1 Пензы Елена Майская.

В остальных образовательных организациях на карантин распущены по несколько классов, учебный процесс продолжается. В школе № 7 на вынужденных выходных лишь два класса — первый и восьмой. У педагога тоже налажена дистанционная связь с ребятами.

«Более 50% детей привиты от гриппа. Уровень заболеваемости — невысокий. В нашем образовательном учреждении сохраняется питьевой и дезинфекционный режимы, все обрабатываем и моем специальными средствами. В столовой ребята круглый год получают фрукты», — рассказала фельдшер средней школы № 7 Пензы Наталья Февралева.

В учебных кабинетах, да и в самой столовой, не гнушаются народных средств защиты от болезни — везде нарезан репчатый лук. Дети потребляют больше витаминов. Пока уровень заболеваемости в городских школах не превышает 11%. Но небольшой рост все же есть: если на прошлой неделе было закрыто 36 классов в 17 учреждениях, то на этой — 65 в 19. В управлении образования полагают, что продолжения роста заболеваемости удастся избежать, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.