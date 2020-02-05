Пензячка добивается компенсации за причинение вреда жизни и здоровью ее дочери (видео)

В Пензе начались заседания по гражданскому иску от семьи роженицы. В 2017 году женщина впала в кому после кесарева сечения. По мнению стороны истца, это могло произойти из-за ненадлежащего и несвоевременного оказания медицинской помощи. Пока собирали доказательную базу и проводили экспертизы, уголовное дело, длившееся более двух с половиной лет, за истечением сроков закрыто. Теперь родственники потерпевшей надеются на объективное разбирательство в рамках гражданского дела.

30 августа 2017 года — дата, разделившая жизнь семьи Лобановых на «до» и «после». В этот день Галина Алексеевна проводила дочь Катю в перинатальный центр Заречного — у девушки подходил срок родов. Плановое кесарево сечение, появление на свет долгожданной дочки и внучки. Казалось, ничего не сможет омрачить этот момент. Однако после того как молодую маму перевели в послеродовое отделение, у нее открылось внутреннее кровотечение, которое, со слов родственников, заметили лишь спустя 12 часов. Повторная операция не помогла девушке: обильная кровопотеря привела к коматозному состоянию. Теперь дочь Галины Алексеевны — инвалид первой группы.

«Она очень ждала ребенка, разговаривала с ним всегда, когда была беременная. Купила коляску, записала на телефон колыбельные, мне, когда их услышала, было очень тяжело морально, а сейчас она днем и ночью кричит», — рассказала Галина Лобанова.

В том, что произошло в больнице Заречного, разбиралось следствие. В октябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по 118 статье УК — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В это время Галина Лобанова искала возможность для реабилитации дочери в лечебных учреждениях страны. В ноябре 2019-го она обратилась в суд с гражданским иском о компенсации морального вреда: женщине приходится не только заниматься лечением дочери, но и воспитывать маленькую внучку.

«Просим взыскать с Федерального медико-биологического агентства России в пользу Екатерины Лобановой 5 миллионов рублей в возмещение морального вреда. Взыскать с ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России в пользу Лобановой Екатерины Андреевны 1986 года рождения денежные средства в сумме 50 миллионов рублей в качестве возмещения за причиненный моральный вред. Суд определил принять к производству суда заявление Лобановой Галины Алексеевны, действующей в интересах Лобановой Екатерины Андреевны, об изменении основания иска», — сказал представитель истца по гражданскому делу Геннадий Мальшин.

Помимо этого, представители потерпевшей стороны ходатайствовали о принятии данных предварительного расследования для полного всестороннего рассмотрения дела и досконального выяснения всех обстоятельств.

Пятое заседание станет, увы, не последним. Рассмотрение гражданского иска продолжится 25 февраля. У семьи Лобановых появилась надежда на удачный исход гражданского дела, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.