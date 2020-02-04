В Нефтянике управляйка отказывается выполнять свои обязанности (видео)

В редакцию телеканала «Экспресс» с просьбой о помощи обратились жители поселка Нефтяник Пензенской области. По их словам, в местной управляющей компании никак не реагируют не только на просьбы и нужды жильцов, но и не спешат исполнять свои прямые обязанности. Так, в одном из многоквартирных домов Нефтяника стартовал капитальный ремонт крыши. Параллельно можно и нужно провести работы по очистке вентиляционной шахты, но специалисты обслуживающей организации отказываются этим заниматься.

Дому № 4 в поселке Нефтяник — почти 60 лет. Жильцы, наконец, дождались капитального ремонта кровли. О том, что двухэтажка включена в региональную программу, они узнали в конце 2019 года. В первый месяц 2020-го на крыше появились специалисты подрядной организации, но радость местных была недолгой. Выяснилось, что бригада не сможет провести некоторые виды работ.

«Они полностью демонтируют обрешетку и утепляют чердачные помещения, но сначала там нужно убраться, почистить вентиляционные шахты. По документам, это должен сделать МУП. Мы обращались туда устно, теперь письменно будем», — рассказала жительница поселка Нефтяник Оксана Казакова.

«Они отказываются прочищать шахты, ссылаясь на то, что у них нет денег или недостаточно рабочих рук. Мы самостоятельно стали убирать мусор, на это ушло около двух недель», — сказала жительница поселка Екатерина Измодьярова.

За несколько лет к местной управляющей организации у граждан накопилось немало вопросов. Компания сменила форму собственности с муниципальной на частную, но это никак не отразилось на качестве решения проблем.

«Текло с крыши до первого этажа, я уже замучилась. Никто не приезжал. За свой счет наняли машину и перекрыли кровлю, написали заявление на возврат», — рассказала жительница поселка Нефтяник Татьяна Кербс.

Люди не могут дозвониться в управляющую компанию — телефон выключен. Застать руководителя на месте тоже невозможно. Сделать это не удалось и съемочной группе телеканала «Экспресс». Жители Нефтяника уже давно привыкли решать насущные вопросы самостоятельно, но если проводить субботники, расчищать снег, сбивать сосульки с крыш и делать косметический ремонт в подъездах жильцы согласны, то касаться вентиляционных шахт наотрез отказываются. Этим должна заняться специализированная организация — за счет управляйки.

Специалисты подрядной организации пообещали, что сроки ремонта кровли из-за бездействия управляющей компании затянуты не будут. Правда, вентиляционные шахты при этом так и останутся не прочищены.

«На сроках это точно не отразится, а прочистка шахт — это не наш вид работ. Это не входит в план. Если погодные условия не изменятся, все сделаем вовремя», — прокомментировал представитель подрядной организации Александр.

Отремонтировать крышу должны к началу весны. Появятся ли средства и желание помочь жильцам у сотрудников управляющей компании — пока неизвестно. Люди намерены обратиться в Госжилстройтехинспекцию. При этом многие жители Нефтяника в знак протеста уже отказались оплачивать счета по квитанциям, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.