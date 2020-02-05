Пензенские школьники борются за выход в суперфинал лиги «КЭС-баскет»

Исход поединка фаворитов сезона, команд из Заречного и Сердобска, решился незадолго до финального свистка. По накалу страстей и уровню соперников этот матч достоин суперфинала. Команда из закрытого города оказалась сильнее и вскоре поборется за бронзовую медаль турнира.
Во время проведения регионального этапа по традиции наградили лучшие команды области. Впервые за 12-летнюю историю турнира отметили не только победителей, но и призеров дивизионного уровня. На этот раз ребятам вручили не мячи, а баскетбольную форму.
«По условиям чемпионата, в предыдущие десять лет каждая школа-участница обеспечивалась комплектом баскетбольных мячей, а форму выдавали только победителям дивизионного этапа», — сказала консультант министерства образования Пензенской области Ирина Одинокова.
Региональный этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» продлится до 6 февраля. Из 14 команд в суперфинал выйдут четыре лучшие — две мужские и две женские. 14 февраля они поборются за право представлять регион на окружном этапе соревнований, сообщает телеканал «Экспресс».