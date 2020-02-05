Пензенские хоккеисты представят область на всероссийском турнире (видео)

В Пензе подходит к концу региональный этап турнира «Золотая шайба» (0+). Уже определились победители в двух возрастных категориях. Они будут представлять нашу область во всероссийском финале в конце февраля (0+).

До решающего этапа соревнований в средней возрастной категории добрались всего пять команд — сборные Бессоновского, Наровчатского, Каменского, Спасского и Нижнеломовского районов. Изначально их было в десять раз больше.

«Мы видим интерес к этим соревнованиям по всей области. У нас из года в год увеличивается количество участвующих команд, в 2020-м их 44», — рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Турнир «Золотая шайба» в нашей стране проводят уже более полувека. В 2020 году в Пензенской области он проходит при поддержке полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Мальчишки сражаются за победу в трех возрастных категориях. Между собой они играют по круговой системе. В итоге в младшей сильнейшими оказались ребята из Нижнего Ломова, в средней не было равных команде из Спасского района. Теперь ее ждет еще более серьезное испытание. Ребята выступят на всероссийском финале турнира (0+), где соберутся все сильнейшие.

Времени на подготовку у сборной Спасского района мало. Финальный этап всероссийского турнира «Золотая шайба» пройдет в конце февраля, сообщает телеканал «Экспресс».