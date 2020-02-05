В ККЗ «Пенза» отметили 81-летие региона

4 февраля Пензенской области исполнился 81 год. В этот день в 1939 году по указу Президиума Верховного Совета СССР была разделена Тамбовская область и образован Сурский край. Знаменательную дату отметили в киноконцертном зале «Пенза».

Поздравления от самых маленьких жителей региона звучали так же искренне, как и слова признания от тех, кто прожил здесь долгие годы. Свою малую Родину благодарили за ее красоту, за ее природу, за ее людей.

«Я очень люблю Пензенскую область за ее красивые поля, необъятные леса и родники. Она мне дорога, потому что здесь живут замечательные люди», — сказала председатель районного Совета ветеранов Городищенского района Валентина Сапожникова.

«Сегодня под девизом «А мы из Пензы» — и подрастающее, и старшее поколение. Желаю нашей области быть всегда молодой, а ее жителям гордиться тем, что они здесь родились», — сказал заместитель главы администрации Наровчатского района Иван Бормотов.

«Это моя родная земля, она меня воспитала, мне все здесь дорого», — призналась директор государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова.

«Люблю своих земляков, потому что они трудолюбивые, активные и жизнерадостные. Рад, что здесь родился, успехов всем процветания», — пожелал председатель Общественного совета при управлении общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Михаил Шахов.

«Это символично, что сегодня — и мой день рождения, причем юбилей. Разница только в годах. Самое главное — желаю всем процветания, здоровья, любви и верности», — сказала директор школы имени Лермонтова села Засечное Ольга Баландина.

«Мы хотим, чтобы наша область была самой процветающей, богатой и привлекательной для проживания детей и молодых семей. Пусть их будет больше, а старикам здесь тоже будет тепло и уютно жить», — отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

В киноконцертном зале отметить 81-й день рождения региона собрались сотни человек. Туда приехали со всех уголков области, чтобы показать, чем гордится Сурская земля. Это и народные ремесла, и культура, и достижения в сельском хозяйстве. О том, чего достигла Пензенская область за эти годы, рассказал губернатор Иван Белозерцев. Он предупредил, что впереди регион ждет еще больше побед во всех сферах жизни.

«С каждым годом будут нарастать темпы положительных изменений — такую задачу поставил президент Владимир Путин. Он поддерживает нашу область: только в 2019 году в рамках национальных проектов на регион было выделено десять миллиардов рублей из федерального бюджета, в 2020 году — уже 13», — рассказал глава региона.

И все-таки главное сокровище региона, как отметили на торжестве, — это его жители. Поэтому в этот праздник слова благодарности звучали, в первую очередь, для них, для людей, благодаря которым Пензенская область покоряет новые вершины и занимает лидирующие позиции по стране, сообщает телеканал «Экспресс».